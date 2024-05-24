Глава ФСБ обвинил разведку Украины в причастности к теракту в "Крокусе"

По делу задержаны уже более 20 человек

Украинская разведка имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил глава ФСБ России Александр Бортников в ходе своего выступления на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.

Подготовку, финансирование, нападение и отход террористов координировали члены террористической организации "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенного в России "Исламскрого государства" - прим. ред.). Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта.

Украинское причастие к теракту доказывает тот факт, что после нападения боевики "получили четкую команду двигаться к украинской границе", где для них готовили так называемое "окно".

Бортников уточнил, что по делу задержаны более 20 человек. Все обстоятельства теракта будут установлены, каждый причастный будет наказан.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

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