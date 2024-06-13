Четыре беспилотника ВСУ сбили над двумя российскими регионами

Сработала система ПВО

В ночь на четверг, 13 июня, российские силы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима устроить теракты на территории России. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, три беспилотника Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Ярославской области, еще один аппарат был ликвидирован над территорией Владимирской области.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. После нападения БПЛА возник пожар на площади 50 квадратных метров, но никто не пострадал.

Журналисты издания The Economist сообщали, что украинские операторы БПЛА используют предоставляемые странами Запада разведданные для нанесения атак по объектам России. Однако, несмотря на поддержку США и ЕС, лишь малая часть беспилотников ВСУ достигает указанных целей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"