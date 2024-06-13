Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Артёма Мурадова

Помощь требуется срочно

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 16-летнего Артёма Мурадова. Его историю мы рассказывали во вторник.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё свыше трёх миллионов 400 тысяч рублей.

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Артём перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии. Но болезнь не отступает. Чтобы спасти жизнь ребёнка, требуются специальные препараты стоимостью почти восемь миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Артёму все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Мурадова, программа 2008

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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