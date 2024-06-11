Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артёма Мурадова из Сочи

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 16-летнем Артёме Мурадове из Сочи. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он перенёс несколько тяжёлых курсов химиотерапии, и лечение продолжается. Чтобы помочь организму Артёма справиться с недугом, необходимы специальные препараты стоимостью почти восемь миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят помочь.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Артёма. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

После долгих месяцев в больнице Артём с мамой наконец выходит на улицу. Но даже от короткой прогулки сразу же устаёт – тяжелое лечение отнимает все силы. А ведь еще совсем недавно мальчик танцевал брейк-данс, ходил в горные походы и только успел поступил в колледж. Но однажды по дороге на учёбу вдруг начал терять сознание.

"Это был, наверное, самый страшный день. Он почувствовал себя плохо. Думала, ОРВИ. Потом ноги начали болеть, руки начали болеть... температура 38, 39, обратились в больницу", - рассказала Юлия Мурадова, мама Артёма.

У Артёма взяли анализы и практически сразу увезли в реанимацию. Мама вспоминает: минуты ожидания казались вечностью. А потом слова врача, в которые невозможно было поверить. У её любимого сына - острый лимфобластный лейкоз.

Три месяца Артём не выходил из больничной палаты. Он перенёс несколько тяжелейших курсов химиотерапии. Густые кудрявые волосы начали выпадать. А к постоянной слабости и тошноте прибавились серьёзные побочные реакции на лекарства - пневмония, проблемы с печенью, сахарный диабет. Но Артём мужественно переносил все испытания и не жаловался, хотя ему было очень трудно.

"Каждый день - однообразная жизнь какая-то... Вот среди этого всего находить в себе силы было достаточно сложно...", – сказал Артем.

Но рядом всегда была мама - верила, держала за руку. И, казалось бы, болезнь отступила. К сожалению, не до конца. Чтобы рак не вернулся и снова не стал уничтожать организм Артёма, срочно требуются очень дорогие лекарства. Но стоимость их космическая – почти восемь миллионов рублей. Такова цена спасения жизни единственного сына! Мама в отчаянии и просит помочь всех откликнуться на их беду.

"У Артёма выявлены достаточно сложные транслокации, которые не дают ему полностью излечиться. Транслокации - это генетические маркеры, которые появляются в процессе развития самого заболевания. Препараты помогут достигнуть полной клинико-гематологической ремиссии, позволить ребенку жить долго и счастливо и отодвинуть риск заболевания, рецидива заболевания", - пояснила врач — детский онколог Виктория Шкрябунова.

Собрать необходимые средства нужно быстро, чтобы как можно скорее начать лечение и не упустить драгоценное время. С каждым днём мальчику снова всё хуже.

"Становится тяжело ходить, ноги болят, часто повышается показатель в крови, из-за этого часто тошнит...", - говорит Артем.

Ежедневно Артём принимает больше десяти таблеток. Всегда жизнерадостный, теперь он всё чаще грустит, как и его нарисованные персонажи. Мама и сын верят: неравнодушных людей много, а лечение обязательно поможет. Ведь впереди ещё столько планов! Нужно окончить колледж, стать программистом. Снова танцевать, общаться с друзьями, гулять и просто жить! И навсегда забыть о болезни.

Ещё раз напомним - времени у Артёма мало. Начать терапию мальчику необходимо как можно скорее и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Мурадова, программа 2008

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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