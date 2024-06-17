Песков оценил итоги саммита по Украине двумя словами

Результативность стремится к нулю

В Кремле оценили итоги завершившегося в Швейцарии саммита по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, говорить о результативности вряд ли приходится.

"Если говорить в целом о результативности этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что в минувшую пятницу Владимир Путин выступил с мирной инициативой. Президент остается открытым для диалога, серьезных и результативных обсуждений, добавил Песков.

15 июня в швейцарском Бюргенштоке открылась мирная конференция по Украине. Российская сторона не принимала участие в саммите. Также от поездки в Швейцарию отказался стратегический партнёр Москвы – Китай.

Накануне этого мероприятия Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.



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