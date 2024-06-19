Северокорейская певица спела Путину песню "Встанем" певца SHAMAN

На русском языке

Владимир Путин и Ким Чен Ын в среду посетили концерт в Пхеньяне. Он прошел в доме спорта.

Концерт открыли государственные гимны двух стран. Также прозвучали известные советские и российские песни: "С чего начинается Родина", "Священная война", композиции Олега Газманова, Григория Лепса и группы Любэ.

Но изюминкой концерта стало исполнение песни певца SHAMAN. Композицию "Встанем" на русском языке спела северокорейская певица.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый AURUS. Позднее президент лично сел за руль российского автомобиля и прокатил северокорейского лидера.

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