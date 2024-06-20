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Профессор ВШЭ Лузянин объяснил значимость договора между Россией и КНДР

07:54
  • четверг
  • 20 июня 2024

Москва и Пхеньян - теперь официально союзники

Что принципиально нового вносит в двусторонние отношения подписанный в Пхеньяне договор? Как отразится укрепление сотрудничества России и КНДР на обстановке в Восточной Азии и на международной ситуации в целом? 

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Этот договор означает, что между Россией и КНДР, кроме стратегического формата, появились элементы союзничества. Что знаменует собой создание евразийской системы безопасности, которую обеспечивают Россия, Китай, Северная Корея, Вьетнам. Возможно, Иран после выборов нового президента", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Лузянина смотрите в видео

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