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В Белоруссии объяснили синхронность обстрела Севастополя и терактов в Дагестане

12:18
  • понедельник
  • 24 июня 2024

Это ответ на мирные инициативы РОосии

В Белоруссии назвали атаки на Крым и Дагестан ответом на мирные инициативы России.

"Синхронность этих преступных действий в праздник Святой Троицы в очередной раз свидетельствует о том, что все террористы управляются из одного центра", - заявил советник-посланник посольства Белоруссии в России Александр Шпаковский в своем telegram-канале.

Задача террористов – дестабилизровать обстановку в России, распространить панику и протестные настроения.

"Враг своих целей не достигнет. Внутренняя консолидация российского общества вокруг идеи победы нарастает", - отметил он.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS. Силы ПВО сбили четыре из них, пятая "отклонилась от траектории полета". Ее боевая часть сдетонировала над городом, часть суббоеприпасов упали на пляж в Учкуевке. Четыре человека погибли, 151 пострадал.

В тот же день неизвестные совершили вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Погибли более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

14 июня президент России Владимир Путин предложил план мирного урегулирования на Украине.. В частности, Киев должен вывести свои войска с территории новых регионов России, отказаться от планов вступления в НАТО и признать внеблоковый и безъядерный статус.

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