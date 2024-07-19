Власти могут ужесточить контроль за блогерами 10-тысячниками

За нарушение канал будет заблокирован

Блогеров, имеющих аудиторию не менее 10 тысяч человек, могут обязать сообщать о себе в Роскомнадзор.

За нарушение может грозить блокировка странички или канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В надзорном ведомстве объяснили, что требования к операторам связи и требования к администраторам мессенджеров уравниваются. Поэтому последние обязаны проводить верификацию абонентов.

Поправки могут обсудить в профильном комитете Госдумы по информполитике до конца сессии.

Ранее суд в России впервые оштрафовал блогера за кражу идеи для рилс. Это сочли нарушением интеллектуальных прав.

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