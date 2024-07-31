Правительство решило продлить запрет на экспорт бензина еще на два месяца

Запрет действовал до конца августа
Запрет на экспорт бензина из России будет продлен на сентябрь-октябрь. Принципиальное решение об этом принято, сообщили в Минэнерго, пишет РИА Новости.
Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России автоматически продлится с 1 августа. Эмбарго было введено с марта до конца августа, но прерывалось в июле.
Как ранее пояснял "ТВ Центру" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, возобновление запрета связано с существенным подорожанием бензина на бирже. Мера позволит успокоить ситуацию, "насытить рынок", что в итоге приведет к откату цен.
Юшков отметил, что ценообразование на АЗС отличается от ситуации на бирже. На заправках повышение цен на бензин происходит постоянно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram