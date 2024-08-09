Запад не хочет признать свою вину в этих атаках

Власти ФРГ не располагают собственными данными о применении вооруженными формированиями украинской армии немецкого оружия в Курской области. Такое заявление сделал официальный Берлин в пятницу, 9 августа.

В правительстве Германии отказались отвечать на вопрос о том, согласен ли Берлин с позицией Москвы, расценивающей нападение ВСУ на Курскую область как террористический акт.

Также там не стали отвечать на вопрос о том, связывалась ли Германия с Украиной по вопросу применения немецкого оружия в подобных нападениях, сообщает РИА Новости.

Ранее журналист Юлиан Репке из Германии отмечал, что украинские войска в очередной раз отправили переданную им западную технику на уничтожение. На сей раз ВСУ небрежно обошлись с немецкими "Мардерами" во время атаки на Курскую область.

В Пентагоне при этом признали, что Соединенные Штаты продолжают снабжать Киев разведданными на фоне атак ВСУ на Курскую область. По версии американских властей, Украина реализует свое право на самооборону. В Вашингтоне не смущаются тем, что украинские боевики при этом нападают на мирных жителей и гражданские объекты.

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