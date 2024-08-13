Времени почти нет: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кристины Минаковой

Девочке необходим очень редкий препарат

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехлетней Кристины Минаковой. У девочки смертельное заболевание: нейробластома - злокачественная опухоль, которая постепенно поражает весь организм. Стандартное лечение и трансплантация костного мозга не помогли. Единственный шанс на спасение - новейший зарубежный препарат, который может предотвратить прогрессирование болезни. Но его стоимость - более 12 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Четырехлетняя Кристина думает, что в этой темной комнате живет волшебник, который дружит с динозаврами и умеет видеть сквозь стены. На самом деле, здесь врач каждый раз пристально изучает результаты УЗИ - не появились ли новые метастазы. У Кристины смертельное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства. Злокачественная опухоль, которая постепенно поражает весь организм. Страшный диагноз открылся, когда девочке только исполнилось два года.

"Это было просто ужасно. Я впала в депрессию, два-три месяца ни с кем не разговаривала из родных. Врач сказал, что у нас 15 процентов на выздоровление", - вспоминает мама.

Доктора уже испробовали все методы, чтобы вылечить Кристину, в том числе и трансплантацию костного мозга. Но ремиссия, увы, никак не наступает. Опухоль успела дать метастазы - эти очаги никак не удается ликвидировать. Сейчас девочка получает так называемую "метрономную", то есть постоянную, химиотерапию в низких дозах. Но беда в том, что это лишь поддержка организма, которая с каждым днем помогает всё меньше.

"Токсический эффект накапливается, накапливается суммарная доза, после которой мы уже не сможем давать эти препараты. Но и прекратить лечение мы не можем, потому что у нее нет ремиссии", - объяснила Татьяна Викторович, детский онколог онкологического центра имени Напалкова.

Медики смогли лишь приостановить развитие болезни, и сейчас рак внутри маленького организма Кристины - как бомба замедленного действия. Единственный шанс на спасение - обратиться к новейшим методам лечения.

"Это исследование зарубежное, у нас этого препарата нет, он воздействует вот на эту "поломку", чтобы предотвратить прогрессирование, предотвратить рецидив. Мы хотим попробовать его использовать", - продолжила доктор.

Препарат настолько редкий, что даже за рубежом его использовали пока лишь в единичных случаях. Но с положительной динамикой. Это дает надежду на то, что Кристина сможет победить болезнь и продолжить жить. Беда в том, что стоит лекарство 12 369 000 рублей. Нереальная сумма для молодой семьи. Мама Кристины в отчаянии, умоляет помочь спасти ее единственную любимую дочку: "Для нас это единственная надежда, чтобы Кристина выздоровела. Очень верим, что этот препарат поможет. Нужно попробовать все лекарства. Мы уже очень много испробовали, но это не помогает. Может, что-то новое поможет. Мы очень сильно надеемся".

Кристина очень общительная, она мечтает показать другим детям свои игрушки, а еще - разноцветных рыбок, которые живут у нее дома. Но, к сожалению, из-за тяжелой болезни общаться девочке пока ни с кем нельзя.

"Она хочет очень сильно в садик. И это ее очень сильно бьет. На площадку выходим - и если ее спрашивают "Ты в садик ходишь?", она начинает выдумывать, что она ходит в садик, у нее есть подруги в садике", - рассказывает мама.

У Кристины почти не осталось времени. Последние обследования показали, что очаги метастазов в ее организме начали проявлять динамику. Это значит, что химиотерапия перестает действовать, а нейробластома снова начнет развиваться. Пока этого не произошло, нужно как можно быстрее приобрести спасительное лекарство. Даже самая маленькая сумма может стать решающей в борьбе Кристины за жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кристины Минаковой, программа 2037

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram