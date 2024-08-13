Сотрудницу воинской части ЮВО задержали по подозрению в госизмене

Она передала данные украинской стороне
ФСБ России сообщила о задержании сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО).
Ее подозревают в госизмене и передаче информации сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Установлено, что жительница Ростова-на-Дону через мессенджер Signal переписывалась с представителем ГУР Украины. В январе 2023 года женщина поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО, где собирала информацию об арсеналах, базах и складах.
В настоящий момент подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
В прошлом месяце в Ростове-на-Дону задержали мужчину, который украинской стороне информацию о Вооруженных силах России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram