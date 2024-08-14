Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Это должно стабилизировать ситуацию на рынке

Временный запрет на экспорт бензина продлен до конца 2024 года. Такое решение приняло правительство России для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Ограничение не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, и топлива, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

В конце июля правительство России приняло продлить запрет на экспорт бензина еще на два месяца — на сентябрь и октябрь. Эмбарго было введено с марта до конца августа, но прерывалось в июле.

Как ранее пояснял "ТВ Центру" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, возобновление запрета связано с существенным подорожанием бензина на бирже. Мера позволит успокоить ситуацию, "насытить рынок", что в итоге приведет к откату цен.

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