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Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

11:45
  • среда
  • 14 августа 2024

Это должно стабилизировать ситуацию на рынке

Временный запрет на экспорт бензина продлен до конца 2024 года. Такое решение приняло правительство России для поддержания стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на НПЗ.

Ограничение не будет касаться поставок в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами ЕАЭС, топлива, вывозимого гражданами для личного пользования, и топлива, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

В конце июля правительство России приняло продлить запрет на экспорт бензина еще на два месяца — на сентябрь и октябрь. Эмбарго было введено с марта до конца августа, но прерывалось в июле.

Как ранее пояснял "ТВ Центру" эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, возобновление запрета связано с существенным подорожанием бензина на бирже. Мера позволит успокоить ситуацию, "насытить рынок", что в итоге приведет к откату цен.

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