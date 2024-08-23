В Кизеле спасли кота, придавленного обломками после взрыва в многоэтажке

Несчастный сутки провел под завалами

В пермском Кизеле сотрудники МЧС спасли из-под завалов кота, который сутки был зажат между обломками

Перепуганного питомца напоили, накормили и посадили в служебный автомобиль. Кот покорно ожидает, когда за ним вернутся хозяева, рассказали спасатели.

Накануне из-под завалов спасли еще двух котов, питомцев уже передали хозяевам.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Ленина в пермском Кизеле прогремел утром 22 августа. Ударная волна снесла фасад и внутренние стены между первым и вторым подъездами. По последним данным, один человек пострадал, 26 были эвакуированы.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газовой колонки в одной из квартир на четвертом этаже.

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