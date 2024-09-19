ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ударили по ВСУ в Николаевской области

10:54
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Взрывы прогремели в Первомайском районе

Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению ВСУ в Николаевской области.

Удар пришелся по Первомайскому району в ночь на 19 сентября, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Один из них (удар – прим. ред.) по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по "располаге", - сказал он.

Кроме того, взрыв прогремел рядом Вознесенском, подробности выясняются, отметил Лебедев.

Ранее ВС России не позволили ВСУ провести ротацию сил и подтянуть резервы к населенным пунктам Водяново, Луговское и Загорное.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Удар в Николаевской области
Удар в Николаевской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.