Взрывы прогремели в Первомайском районе

Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению ВСУ в Николаевской области.

Удар пришелся по Первомайскому району в ночь на 19 сентября, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"Один из них (удар – прим. ред.) по ферме, где бандеровцы технику ставили. Второй по "располаге", - сказал он.

Кроме того, взрыв прогремел рядом Вознесенском, подробности выясняются, отметил Лебедев.

Ранее ВС России не позволили ВСУ провести ротацию сил и подтянуть резервы к населенным пунктам Водяново, Луговское и Загорное.

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