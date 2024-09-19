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ВС России вывели из строя главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

13:11
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Также поражены важные объекты аэродромной инфраструктуры

Российские военные поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также за минувшие сутки ВС России удалось поразить важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1940 человек. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 украинский беспилотник.

Ранее российские военные ударили по месту размещения техники и расположению ВСУ в Николаевской области.

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