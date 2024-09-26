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Набиуллина высказалась о новом повышении ключевой ставки

16:00
  • четверг
  • 26 сентября 2024

Следующее заседание запланировано на 25 октября

Центробанк не исключил повышения ключевой ставки в октябре 2024 года.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время Международного банковского форума.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых. Решение принято из-за ускорения инфляции. Базовый сценарий ЦБ допускает повышение ставки до 20%.

В России текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Следующее заседание регулятора запланировано на 25 октября.

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