"Ждут трудности в карьере": таролог — о последствиях развода SHAMANa c женой

Но в результате всё у певца сложится хорошо

Настоящим шоком для поклонников стала весть о разводе Ярослава Дронова, он же певец SHAMAN, с Еленой Мартыновой. Сперва об этом сообщили Telegram-каналы, а затем заслуженный артист России сам подтвердил эту информацию.

Говоря о причинах развода, SHAMAN сослался на занятость. Он подчеркнул, что решение прекратить отношения было принято совместно.

"Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид", - написал Дронов в своих соцсетях.

Ярослав Дронов и Елена Мартынова поженились в 2017 году. Для певца брак с женщиной на 14 лет старше его стал уже вторым. СМИ сообщали, что своей карьерой певец во многом обязан именно опытной пиарщице Мартыновой.

После развода певца могут ждать трудности с новыми проектами, финансами и целями в карьере. Эти темы сейчас займут центральное место в жизни исполнителя, рассказала "ТВ Центру" таролог Этери Ломидзе.

По ее мнению, Ярослав Дронов может столкнуться с нехваткой мотивации, испытать разочарование и не всегда будет четко видеть, куда двигаться дальше.

Впрочем, уверена таролог, расставание Шамана и Мартыновой действительно пройдет без скандалов и обид. Это в том числе позволит певцу найти свой новый путь и буквально выстроить жизнь заново на основе опыта прежних отношений.

SHAMAN в программе "Хватит слухов":

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