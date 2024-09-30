Российская армия продолжает выполнение боевых задач

Подразделения группировки войск "Центр" российской армии освободили населенный пункт Нелеповка Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказали в Министерстве обороны России.

Как отметило ведомство в своем Telegram-канале, бойцы группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины и трех бригад теробороны врага в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Цукурино, Сухая Балка, Дружба и Шевченко.

Потери противника составили до 630 военнослужащих, рассказали в Минобороны России.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что специальная военная операция носит оправданный и освободительный характер. На Украине насаждалась "ненависть и радикальный национализм", разжигалась вражда ко всему русскому.

Общаясь с многодетной семьей из Донбасса, Путин ответил на их слова о том, что если бы в 2014 году они знали, что ДНР войдет в состав России, а также когда закончится спецоперация, было бы легче. Президент заверил, что "в конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле".

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