Путин рассказал о темпах восстановления новых регионов

Планы последовательно выполняются

Президент Владимир Путин рассказал об успехах и развитии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России.

Все поставленные планы по восстановлению новых регионов последовательно выполняются, заметил глава государства. К настоящему моменту восстановлено 3500 километров дорог, 5800 домов и более 1500 образовательных объектов.

"В их числе - 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 - среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 - в текущем году", - перечислил Путин.

Глава государства отметил, что власти делают все возможное для скорейшего восстановления территорий, передает РИА Новости.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами, а также поблагодарил народ за сплоченность и патриотизм.

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