Какие изменения вступили в силу с 1 октября

Жизнь россиян сильно изменится

Сегодня вступают в силу ряд важных изменений, которые затрагивают большое количество наших граждан.

Стартует осенний призыв в армию, а военным пенсионерам проиндексируют выплаты на 5,1%. На столько же увеличится зарплата работников федеральных государственных учреждений.

У многодетных семей появятся цифровые удостоверения - с их помощью будет проще получать меры поддержки.

Роскомнадзор с 1 октября сможет напрямую блокировать копии пиратских сайтов, что позволит быстрее ограничивать нарушителей, ранее ведомство получало эту информацию от Минцифры.

Ещё одно нововедение касается автолюбителей - вступают в силу новые правила ОСАГО, а российские полисы теперь начинают действовать в Белоруссии.

Подробнее о том, как изменится жизнь россиян — в материале "ТВ Центра".



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