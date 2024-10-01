Повестки, утильсбор и пенсии: что изменится в жизни россиян с 1 октября

Важные нововведения второго месяца осени

С 1 октября в России вступят в силу несколько важных нововведений. Повысится утильсбор на автомобили, вырастут зарплаты бюджетников и появятся новые требования к курьерам. Об этих и других изменениях – в подборке ТВЦ.RU.

Стартует осенний призыв

1 октября в России начался осенний призыв, он продлится до 1 декабря. В этом году в армию пойдут 133 тысячи человек. Срок службы остался неизменным - 1 год. Основанием для призыва на срочную военную службу в этом году будут являться бумажные повестки. Электронное оповещение в тестовом режиме пока действует лишь в трех регионах - в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл.

Рост зарплат и пенсий

С 1 октября на 5,1% будут проиндексированы оплата труда работников бюджетной сферы и пенсии военных.

Индексация зарплаты бюджетников коснется более двух миллионов человек. Это работники в области культуры, образования, науки, здравоохранения, а также гражданский персонал силовых ведомств - Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии.

Средний размер военной пенсии после повышения составит около 41 600 рублей. Индексация коснется около 2,8 миллиона человек.

Кроме того, пенсионеры, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с 1 октября начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости - 16 269 рублей.

Изменятся тарифы утильсбора на автомобиль

С 1 октября изменится формула расчета утилизационного сбора на автомобили. Ставки для легковых автомобилей увеличатся на 70-85 %, а затем каждый год будут повышаться на 10-20 % до 2030 года.

В частности, размер утильсбора на новые легковые автомобили с двигателем от одного до двух литров вырастет с 300,6 тысячи рублей до 556 тысяч рублей. На машины с двигателем от двух до более трех литров платеж увеличится в 1,8 раза, до 1,56–2,28 миллиона рублей.

Все это приведет к изменению ценников на новые автомобили, а позднее - и на подержанные, сообщили эксперты. Решение принято в том числе для "стимулирования локализации производства машин на территории России".

"Зеркала" пиратских сайтов заблокируют быстрее

Роскомнадзор получил полномочия признавать некоторые онлайн-ресурсы "зеркалами" ранее заблокированных пиратских сайтов. Поэтому теперь блокировка будет происходить быстрее – до двух суток. Операторам поисковых систем будет запрещено показывать в своей выдаче информацию о заблокированных ресурсах.

Госуслуги помогут детям-сиротам

С 1 октября дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут подать заявление для обеспечения жильем через единый портал Госуслуг. Там можно подать заявление о сокращении срока действия договора найма и о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность.

Новые правила ОСАГО

С 1 октября в форме извещения о ДТП появится QR-код со ссылкой на специальную страницу на портале "Госуслуг" с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГАИ).

"Для удобства водителей новые правила ОСАГО также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения", - отметили в Центробанке.

Кроме того, с 1 октября единственным общим источником данных об автостраховании станет информационная система АИС страхования. До сих пор таким источником было АИС ОСАГО.

Изменения в правилах продажи полисов ИСЖ и НСЖ

И еще немного про страхование. С 1 октября меняются правила продажи полисов страхования жизни. Теперь финансовые организации без ограничений смогут предлагать только полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с защитой капитала. Полисы с высокими рисками потерь разрешено продавать только клиентам со статусом квалифицированных инвесторов или при проведении специального тестирования.

Новые требования к курьерам

Столичных курьеров обязали иметь обязали иметь светоотражатели на одежде и номерные знаки на транспортных средствах и сумках. Это позволит повысить видимость курьера, а также отследить их при выдаче заказа.

Прочее

2 октября во всех субъектах Российской Федерации пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. В это время запустят сирены и громкоговорители, а в эфире общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов будет передаваться соответствующее сообщение.

30 октября истекает срок, в который таксисты должны заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Если этого не сделать, то разрешение на работу в такси могут приостановить, а через месяц - аннулировать.

25 октября пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. В прошлый раз ее повысили на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Не исключено, что на октябрьском заседании ставку поднимут еще раз.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя - с 28 октября по 2 ноября. Это связано с переносом выходного дня на 30 апреля. Затем нас ждут два выходных из-за празднования Дня народного единства – 3 ноября (воскресенье) и 4 ноября (понедельник).

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