Двух россиянок арестовали за передачу данных о военных объектах

Они действовали в интересах украинской разведки

В Севастополе арестованы две россиянки – они сотрудничали с военной разведкой Украины.

Как стало известно ФСБ России, с 2023 года злоумышленницы, действуя по заданию неприятеля, собирали и передавали данные об объектах Вооруженных сил России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Запорожской области. Мужчина передавал украинской стороне данные о подразделениях российских Вооруженных сил.

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