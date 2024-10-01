ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двух россиянок арестовали за передачу данных о военных объектах

11:22
  • вторник
  • 01 октября 2024

Они действовали в интересах украинской разведки

В Севастополе арестованы две россиянки – они сотрудничали с военной разведкой Украины.

Как стало известно ФСБ России, с 2023 года злоумышленницы, действуя по заданию неприятеля, собирали и передавали данные об объектах Вооруженных сил России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Женщинам грозит до восьми лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в Запорожской области. Мужчина передавал украинской стороне данные о подразделениях российских Вооруженных сил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.