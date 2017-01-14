МЧС России получило модернизированный самолет-амфибию Бе-200

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Авиапарк МЧС России пополнился модернизированным самолетом-амфибией Бе-200. Авиастроители обновили машину почти на 70 процентов.

Модифицированный самолёт Бе-200 третьего поколения поступил в авиапарк МЧС России, передает "ТВ Центр".

Авиастроители обновили машину почти на 70 процентов. Помимо бортового оборудования исправлена конструкция планера. Инженеры учли опыт использования самолета в экстремальных условиях и пожелания летчиков. Бе-200 применяют для тушения пожаров, а также для оперативной переброски спасателей, доставки гуманитарных грузов и мониторинга обстановки. В этом году МЧС получит еще четыре таких воздушных судна. Первая модель уже поступила на авиабазу в Ростове-на-Дону, там же машина проходила летные испытания.

"Эта обновленная, усовершенствованная машина. Усовершенствованы локатор, пилотажно-авиационный комплекс, авионика, много приятных мелочей, опции. В общем, впечатления очень хорошие. Машина востребована в виду своих уникальных характеристик, мы первые приходим в район пожара, особенно когда пожар удаленный, вблизи нет аэродромов", - рассказал командир звена самолетов Бе-200 авиационно-спасательного центра МЧС Ростов-на-Дону Олег Попов.

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