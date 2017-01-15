На несколько регионов России обрушился мощный снегопад

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Мощный снегопад обрушился сразу на несколько регионов России. Из-за огромного количества осадков в Кемеровской области объявлен режим чрезвычайно ситуации. На Сахалине метель парализовала работу местного аэропорта. В Москве из-за снега и усиления ветра задержаны более 40 рейсов. Спасатели продлили штормовое предупреждение до вечера.

Прогнозы синоптиков сбылись. В ночь на воскресенье погода в Москве резко ухудшилась. Мощный циклон принес обильные метели. Порывы ветра до 15 метров в секунду и более десяти миллиметров снега за сутки. На борьбу со стихией рано утром вышла целая армия коммунальщиков. 10 тысяч машин и 38 тысяч дворников.

Из-за непогоды московское управление МЧС объявляет экстренное предупреждение. Столбики термометров скачут в районе нулевой отметки. Мокрый снег и порывистый ветер создают риск образования наледи. Есть вероятность повреждения линий электропередачи и падения деревьев. Пешеходам спасатели рекомендуют обходить рекламные конструкции и шаткие строения. Автомобилистам - соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Погода уже скорректировала работу воздушных гаваней столичного региона. Отменены 36 рейсов в аэропортах Шереметьево о Домодедово. Еще 37, по информации на 10:30 утра, задержаны на неопределенный срок. Внуково и Жуковский пока отправляют и принимают самолеты в штатном режиме.

А вот сильная метель в Южно-Сахалинске полностью парализовала местный аэрозоле. Штормовое предупреждение, его изначально объявили до 9 утра по Москве, скорее всего, продлят. Режим СЧ действует и в Кемерово. Там дворники то ли не справляются со снежными завалами, то ли даже не пытаются этого делать. Виноват, по мнению жителей, мэр.

Костромские коммунальщики пошли еще дальше. Грязный снег с автомобильного моста в центре города скидывают прямо в реку.

Аналогичная ситуация рядом с местной дамбой и даже администрацией. Жители города уверены, такое количество химикатов, вывозить которые с улиц никто не собирается, грозят экологической катастрофой. Метровые сугробы в Томске бьют двадцатилетний рекорд. Но даже тогда, негодуют люди, снег убирали лучше.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".

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