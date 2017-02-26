В столице прошел юбилейный вечер режиссёра и актёра Евгения Герасимова

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Вечер известного режиссёра и актёра Евгения Герасимова прошел в столице. Праздник был посвящен сразу двум датам - 66-летию народного артиста России и 30-летию со дня выхода его художественного фильма "Забавы молодых".

В Москве прошел юбилейный вечер известного режиссёра и актёра Евгения Герасимова, передает "ТВ Центр".

Праздник был посвящен сразу двум датам - 66-летию народного артиста России и 30-летию со дня выхода его художественного фильма "Забавы молодых". В гости к имениннику приехали друзья и коллеги. Они показывали различные сценки, вспоминали, как проходили съёмочные будни. И говорили о том, какую роль кинематограф играет в жизни общества.

"Наша обязанность сделать то, чтобы мы жили комфортнее и хорошо. И для этого мы тоже собираемся. И говорим: да, мы это делаем. Кинематографисты тоже должны нести ответственность и отчет перед людьми, перед которым ты выходишь, - либо сняв фильм, либо сыграв роль", - заявил советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации Евгений Герасимов.

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