Путин призвал к тесной координации работы спецслужб стран СНГ

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Владимир Путин призвал спецслужбы стран СНГ к тесной координации работы. По мнению президента, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволит успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества и в борьбе с терроризмом.

Работа спецслужб стран СНГ должна быть более тесной. Об этом заявил Владимир Путин, обращаясь с приветствием к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведки государств СНГ.

По его словам, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволит успешно противостоять современным вызовам.

"Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно чёткое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией - позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества", - заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что соглашение "Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов безопасности стран – участниц СНГ" было подписано 25 лет. За эти годы партнёрство приобрело устойчивый, плодотворный характер, на деле подтвердило свою востребованность и актуальность, говорится в обращении Путина.

Совещание глав спецслужб стран СНГ проходит через 3 дня после теракта в Санкт-Петербурге. В понедельник, 3 апреля, в метрополитене города взорвалось самодельное взрывное устройство. Жертвами атаки стали 14 человек, более 50 получили ранения.

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