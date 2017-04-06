Синоптики не исключили снег в Москве на выходных

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На выходных в Москве возможно выпадение снега. Тепло сохранится в столице в пятницу, однако затем температура начнет падать. Выпадение снега возможно в ночь на воскресенье. Температура составит от нуля до минус двух градусов.Тепло вернется в столицу к середине следующей недели.

К выходным в Москве похолодает, возможно выпадение снега. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

По его данным, в пятницу в столице сохранится теплая погода. Температура днем составит 11-13 градусов. В то же время, погода будет облачная с дождем.

"В выходные дни погода окончательно испортится: в ночные часы будут осадки, утром в воскресенье землю прикроет белый снежок. И похолодает: в субботу днем плюс 6-8 градусов, в ночь на воскресенье в Москве 0 - минус 2 градуса, по области до минус 4 градусов, на дорогах будет скользко. Днем при свежем северо-западном ветре температура не будет выше 2-4 градусов", - сообщили синоптики.

Средняя суточная температура в выходные будет соответствовать концу марта. Апрельская погода установится в столице к середине следующей недели.

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