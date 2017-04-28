В Сибири из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации

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Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило режим чрезвычайной ситуации в Сибири в связи с природными пожарами. Почти 100 жилых домов загорелись в Иркутской области и Бурятии. Эвакуированы более 440 человек, из них 435 находятся в пунктах временного размещения.

На всей территории Сибирского федерального округа введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

"С 17.00 сегодня мы вводим режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и сил Единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Сибирского федерального округа", - сказал он.

Как рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, из-за сильного ветра огонь начал перекидываться на жилые дома и постройки. В Иркутской области и республике Бурятия загорелись около 100 домов.

"В Республике Бурятия пострадал 41 жилой дом, в Иркутской области - 57. Из пострадавших в населенных пунктах эвакуированы 443 человека, из которых 435 размещены в пунктах временного размещения", - сказал Яцуценко.

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