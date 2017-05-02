Роспотребнадзор закрыл лагерь в Удмуртии, где отравились дети

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Роспотребнадзор приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря в Удмуртии, где отравились 65 человек. На момент инцидента в лагере проходил молодежный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?". По данным Роспотребнадзора, численность участников турнира превысила расчетную почти на треть.

Роспотребнадзор приостановил деятельность оздоровительного лагеря в Удмуртии, где отравились дети. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

"Все противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся, работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт, отобраны пробы пищевых продуктов, воды, дети вывозятся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в оздоровительном лагере "Дружба" под Ижевском во время проведения молодежного чемпионата по игре "Что? Где? Когда?" отравились несколько десятков детей. Как сообщили в Роспотребнадзоре, число участников турнира превысило расчетное почти на треть.

"Данное мероприятие организовано в лагере без уведомления управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Всего завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей", - отметили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 41 человека. Ранее замминистра здравоохранения региона Людмила Гузнищева заявила, что в больницы были доставлены 48 детей. Пресс-служба администрации Ижевска сообщила о 65 пострадавших от отравления.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве сообщили о госпитализации более 50 подростков от 16 до 18 лет.

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