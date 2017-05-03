Восемь человек стали жертвами взрыва в Кабуле

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Не менее восьми человек погибли в результате взрыва в Кабуле, еще 20 получили ранения. Террорист-смертник взорвался рядом с колонной машин с иностранными военными, однако в основном жертвами стали гражданские лица.

По последним данным, восемь мирных жителей погибли, 25 получили ранения в результате атаки на конвой НАТО в столице Афганистана. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мощное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, которому удалось приблизиться к колонне военных. Недалеко от места ЧП находятся посольство США и штаб небоевой миссии Северо-Атлантического альянса "Решительная поддержка".

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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