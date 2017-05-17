В Волгограде из-под завалов дома извлекли тело четвертой жертвы

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Количество погибших в результате взрыва газа в доме в Волгограде увеличилось до четырех человек. Инцидент на Университетском проспекте произошел накануне. Причиной происшествия, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. В списке пострадавших - 11 человек.

Количество погибших при взрыве газа в доме в Волгограде увеличилось до четырех человек. Жертву извлекли из-под завалов во время ночных поисковых работ.

"Это девушка 1990 года рождения, по предварительным данным, она проживала в этом доме", - сообщил агентству ТАСС представитель оперативного штаба.

Взрыв на Университетском проспекте в Волгограде произошел 16 мая. Причиной происшествия стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. В результате инцидента пострадали 11 человек.

В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие гибель более двух лиц". Глава СКР по Волгоградской области Михаил Музраев заявил, что по факту взрыва задержаны три человека.

Состояние четырехэтажки оценят диагностическим комплексом "Струна". Ближайший из Ростова уже направлен в Волгоград.

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