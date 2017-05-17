Причастный к делу Захарченко генерал МВД Лаушкин уволен

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Начальник Управления Росгвардии по Подмосковью генерал-майор полиции Алексей Лаушкин уволен со своего поста. Ранее его назвали посредником в получении взятки бывшим замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковником Дмитрием Захарченко.

Глава Управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Алексей Лаушкин уволен со своего поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

"Данный генерал уволен. Отношения к Росгвардии не имеет", - рассказали там.

Ранее в среду в Мосгорсуде адвокат Александр Лебедевич заявил, что генерал-майор полиции Алексей Лаушкин был посредником в получении взятки бывшим замглавы управления "Т" ГУЭБиПК МВД России полковником Дмитрием Захарченко в размере 800 тысяч долларов. За это защитнику было сделано замечание из-за разглашения тайны следствия.