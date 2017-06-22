Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе за месяц

Теги: Общество путин свалка подмосковье

Свалку в Балашихе, на которую президенту России Владимиру Путину пожаловались в ходе "Прямой линии", должны закрыть в течение месяца. Об этом заявил сам глава государства. По его словам, о результатах он спросит через месяц с главы Минприроды Сергея Донского и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Свалку в Балашихе необходимо закрыть в течение месяца, заявил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства сказал, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому в ходе встречи с членами правительства, передает "ТВ Центр".

"Это все понятно, это требует большой системной работы. К сожалению, для нас. Вы сказали, что нельзя найти собственников. Ну мы в этом и виноваты. Как же мы так выстраивали работу, что мы даже собственников найти не можем? Но из того, что вы рассказали, я мало что понял. Я, как представитель тех людей, которые задавали вопросы мне - как жить в таких условиях. Вы, вот мне, как представителю этих людей, которые живут рядом с этой помойкой, скажите - когда будет закрыта эта свалка? Которая жить не дает им и их детям", - спросил у Донского российский лидер.

В ответ министр напомнил о словах губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который пообещал эту свалку закрыть в 2019 году. А в 2017-м начнется проектирование рекультивации этой свалки.

"Чтобы Воробьев меня услышал - в течение месяца закрыть эту свалку!", - сказал президент.

При этом российский лидер подчеркнул, что не знает, за какое самое короткое время это можно сделать. Тем не менее, он пообещал спросить "что сделано", с Сергея Донского и Андрея Воробьёва через месяц, сообщает РИА Новости.

"Третье. Вы сказали, что он (Воробьев – при. ред.) должен написать заявку на то, чтобы получить соответствующие средства на это. Считайте, что написал. К концу дня она точно будет, эта заявка", - подчеркнул президент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что найдет возможность закрыть мусорный полигон ТБО "Кучино" в Балашихе до того момента, как это изначально планировалось. Согласно плану, его закрытие стояло в 2021 году. Однако после того, как данный вопрос был поднят во время "Прямой линии" с президентом, было принято решение сдвинуть этот срок.

В свою очередь, министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал, что по планам мусор перестанут вывозить на полигон "Кучино" в декабре 2018 года. При этом, рекультивация начнется в январе 2019-го. Для подготовки этого проекта нужно семь-восемь месяцев, отметил Коган.

Вопрос о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе прозвучал в ходе "Прямой линии" президента России. Жители города попросили помочь в решении проблемы с огромной свалкой. Глава государства пообещал решить данную проблему.