Воробьев дал указание срочно закрыть свалку в Балашихе

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После требования президента России Владимира Путина закрыть свалку в Балашихе за месяц, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал указание сделать это, как можно быстрее. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал указание немедленно закрыть мусорный полигон "Кучино" в городском округе Балашиха, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

"Губернатором Московской области Андреем Воробьевым во исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино"в городском округе Балашиха", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе Росприроднадзора сообщили о начале процедуры отзыва лицензии у компании, которая управляет свалкой, в связи с нарушениями. Это произошло по поручению министра природных ресурсов и экологии страны Сергея Донского, передает ТАСС.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе. Президент в ходе встречи с членами правительства, подчеркнул, что спросит о результатах выполнения своего поручения через месяц с главы Минприроды Сергея Донского и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Вопрос о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе был задан во время "Прямой линии" президента России. Жители города попросили помочь его в решении проблемы с огромной свалкой. Владимир Путин пообещал решить данную проблему.