В ЛНР опровергли пленение под Луганском "российского разведчика"

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Захваченные украинскими военными якобы российские разведчики являются уроженцами Донбасса и служат в Луганской народной республике по контракту. Как заявляют власти ЛНР, Киев оказывает давление на родных задержанных, требуя на камеры признать их якобы российское гражданство.

Задержанные украинскими военными якобы российские разведчики являются жителями Донбасса и служат в вооруженных силах Луганской народной республики по контракту. Об этом сообщил полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего, пишет "Интерфакс".

"Мы проверили информацию о захваченных Киевом лицах. Эти ребята - контрактники ЛНР и вовсе никакие не россияне. Они местные, наши ребята", - сказал он.

По словам Дайнего, украинская сторона оказывает давление на родных задержанных, требуя от них приехать на подконтрольную силовикам территорию и на камеры признать, "что их близкие якобы россияне". Луганск будет добиваться обмена задержанных, подчеркнул он.

Ранее русская служба BBC сообщила, что украинские военные в ходе боев в Луганской области взяли в плен группу военнослужащих, среди которых якобы оказались российские разведчики, в частности 22-летний Виктор Агеев.