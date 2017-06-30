Заблудившихся на Украине российских пограничников арестовали на 15 суток

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В Государственной пограничной службе Украины сообщили об аресте заблудившихся российских пограничников на 15 суток. Как сообщил глава ведомства Олег Слободян, такое решение принял Каланчакский районный суд Херсонской области.

Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток заблудившихся на Украине российских пограничников. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу украинской Государственной пограничной службы Олега Слободяна.

"Уже состоялось заседания Каланчакского суда относительно двух российских военнослужащих. На основании представленной Госпогранслужбой информации их арестовали на 15 суток", - сказал он.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании двух неизвестных без документов. Во время допроса выяснилось, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ России.