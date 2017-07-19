МИД России одобрил кандидатуру нового посла США в Москве

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Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман является оптимальным кадровым выбором, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. С 2014 года этот пост занимает Джон Теффт. Ранее стало известно, что он завершит свою работу в России в начале осени.

МИД России одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в Москве. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он также одобрил назначение Анатолия Антонова послом России в Вашингтоне.

"Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный", - цитирует ТАСС Рябкова.

Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла США в России Джона Хантсмана - бывшего губернатора штата Юта. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат Конгресса США.

С 2014 года этот пост занимает Джон Теффт. Он завершит свою работу в России в начале осени.

Хантсман – республиканец, с 2005 по 2009 год занимал должность губернатора Юты, в 2009-2011 годах служил послом США в КНР. Он миллиардер, член руководства ряда крупных компаний, а также видный представитель общины мормонов. Особый интерес американской прессы вызвало то, что Хантсман владеет рядом предприятий в России.

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