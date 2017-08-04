На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа

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Туалетная бумага с твитами президента США Дональда Трампа появилась в продаже на онлайн-ритейлере Amazon. Ранее хозяин Белого дома критиковал интернет-магазин за неуплату налогов.

В продаже на онлайн-ритейлере Amazon появилась туалетная бумага с записями из Twitter президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Washington Examiner.

На бумаге напечатаны твиты Трампа, написанные им как в должности президента, так и до избрания. Стоимость одной упаковки составляет 11,99 доллара. Цена включает в себя экспресс-доставку. При этом сам Amazon предпочел дистанцироваться от продажи туалетной бумаги.

В конце июня Дональд Трамп обрушился с критикой на Amazon и его владельца Джеффа Безоса, также владеющего газетой Washington Post. По его мнению, Безос использует издание, чтобы защитить ритейлер от повышения налогов.

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