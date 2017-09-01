Депутат потребовал запретить фильм "Оно" из-за "искажения понятий"

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Депутат заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский, известный в прошлом клоун, считает, что выходящий на экраны фильм "Оно" необходимо запретить. С его точки зрения, кино оскорбляет чувства клоунов. Он уверен, что "нельзя посягать на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой".

Фильм по мотивам произведения Стивена Кинга "Оно", выходящий на экраны в России, необходимо запретить из-за неверного изображения клоунов и "искажения понятий". Об этом заявил известный в прошлом клоун, народный артист РСФСР, а ныне депутат Законодательного собрания Свердловской области Анатолий Марчевский.

Как пишет "Ридус", он считает, что кино оскорбляет чувства клоунов. "Вы совершаете преступление перед детьми. Нельзя посягать на святое, на то, что ассоциируется с радостью, праздником, нежной душой", - сказал он.

Депутат порекомендовал россиянам воздержаться от просмотра "Оно". "И самое оптимальное решение - снять фильм с проката. Потому что в нем идет искажение понятий", - уверен он.

Предложение народного избранника нашло поддержку и среди других коллег-клоунов. "Я полностью поддерживаю заявление моего коллеги Анатолия Марчевского, показ фильма надо запретить. Там же клоуны детей убивают, это, разумеется, неправильно", - заявил "Ридусу" народный артист СССР Евгений Майхровский (клоун Май).

Стоит отметить, что против клоунского ужастика выступают не только в России. Так, в апреле трейлер фильма возмутил американских профессиональных клоунов. "В фильмах ужасов есть давняя традиция искажать вещи, кажущиеся безобидными именно потому, что на вид они безобидны", - прокомментировал продюсер хоррора Сет Сэм-Грин.

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