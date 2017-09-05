Россия помогла сирийским военным прорвать блокаду Дейр-эз-Зора

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Сирийские военные одержали стратегическую победу над запрещенным в России "Исламским государством". Армия деблокировала Дейр-эз-Зор - последний крупный оплот террористов в арабской республике. Боевики пытались остановить прорыв - отбивались с помощью смертников на бронеавтомобилях. Если бы не российская авиация, победы могло бы не быть.

Долгожданная встреча в пустыне. Бойцов сирийской армии, прорвавших окружение, приветствует легенда Дейр-эз-Зора - генерал Айсам Загретдин. Именно под его командованием десантники и ополченцы держали оборону в городе более трех лет, передает "ТВ Центр".

Активная фаза операции по деблокированию города велась уже несколько дней. Бойцы сирийской армии при поддержке российских ВКС прорвали кольцо на юго-западе Дейр-эз-Зора. Удар по террористам был нанесен из акватории Средиземного моря.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" произвел пуск крылатых ракет "Калибр". Они поразили укрепрайон радикалов в пригороде Дейр-эз-Зора. Город Эш Шола удерживался, в основном, выходцами из России и стран СНГ. В результате ракетного удара удалось уничтожить пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами, а также завод по ремонту бронетехники террористов.

Пуски российских крылатых ракет помешали террористам произвести перегруппировку и контратаковать. По созданному коридору в город перебрасывают бронетехнику и дополнительные подразделения, чтобы завершить уничтожение крупной группировки боевиков и продолжить освобождение города.

"Террористы проложили очень много возле города подземных коммуникаций, по которым они двигаются. Надо проводить эту зачистку. Надо сделать так, чтобы террористы не проникли в город ни мелкими группами, ни отдельными людьми и защитить мирных жителей, помочь им воспрянуть духом", - рассказал военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Дейр-эз-Зор и находящийся в двух километрах аэродром были окружены боевиками в сентябре 2014 года. Продовольствие, медикаменты и вооружение доставлялось в город только по воздуху, в том числе российскими транспортными самолетами. Террористы регулярно атаковали мирных жителей и военнослужащих, использовали смертников и автомобили со взрывчаткой. Гарнизон не только успешно держал оборону, но и успевал контратаковать.

Этот район был стратегически важной точкой для боевиков запрещенной организации ИГ. Город находился на пересечении основных дорог между Ираком и Сирией. Отсюда они могли координировать свои перемещения и контролировать пустыню. Разгром террористов в районе Дейр-эз-Зора, по сути, лишает их последнего серьезного оплота в Сирии.

Никита Васильев, "ТВ Центр".