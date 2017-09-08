Мексике угрожает трехметровое цунами после землетрясения

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Трехметровое цунами и волны до 4,2 метра могут появиться у побережья Мексики в результате сильного землетрясения магнитудой 8, после которого последовал афтершок магнитудой 5,7. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал комитет по ЧС, в некоторых районах страны отключили электричество.

Цунами высотой более трех метров может обрушиться на мексиканское побережье, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал комитет по ЧС, в некоторых районах страны отключили электричество.

Ранее стало известно, что у берегов Мексики произошло восьмибальное землетрясение в 202 километрах к югу от города Тустла-Гутьеррес с населением порядка 482 тысяч человек. После сильного толчка произошел афтершок магнитудой 5,7 к юго-западу от города Паредон.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "катастрофа", есть угроза возникновения цунами у берегов Мексики, Коста-Рики, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Панамы, Гондураса и Эквадора.