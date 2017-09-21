15:38, 21 сентября 2017

При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека

Теги:  пожар  ростов  погибшие  Происшествие  гостиница

Жертвами крупного пожара в десятиэтажной гостинице Torn house в центре Ростова-на-Дону стали два человека. Один из погибших, предположительно, администратор отеля. На данный момент пожар локализован на площади 840 квадратных метров.

В Ростове-на-Дону при пожаре в десятиэтажной гостинице Torn house погибли два человека, среди них, предположительно, администратор гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

На 15:15 возгорание локализовано на площади 840 квадратных метров. По данным спасателей, пожар затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса. На данный момент в учебном заведении возгорание ликвидировано.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Отель вплотную примыкает к жилому пятиэтажному дому, в котором на первом этаже находится детский сад. Было эвакуировано около 400 человек, в том числе 61 ребенок. Огнем были повреждены семь припаркованных возле гостиницы автомобиля.  

Это уже третий крупный пожар в Ростове за последний месяц. 21 августа в центре Ростова-на-Дону загорелись 120 строений на площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб один человек. 20 сентября загорелись три частных дома на площади 250 квадратных метров. Тогда никто не пострадал.

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