Более ста тысяч туристов могут пострадать от отмены чартеров "ВИМ-Авиа"

Теги: Общество авиакомпания туристы авиация россия

Из-за отмены чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" могут пострадать до ста тысяч туристов. Ассоциация туроператоров России обратилась в правительство с просьбой вмешаться в ситуацию. Владелец перевозчика подтвердил, что у компании нет денег на закупку топлива и обслуживание в аэропортах. Росавиация ищет средства, чтобы вывезти пассажиров "ВИМ-Авиа". Речь идёт как о внутренних, так и о международных рейсах.

Затянувшиеся турецкие каникулы у туристов вызывают далеко не положительные эмоции, отмечает "ТВ Центр". Их рейс задержан. На вопрос, сколько еще придется сидеть в аэропорту, ответа нет. В московском аэропорту Домодедово история похожая. Сотни растерянных пассажиров дежурят на стойке регистрации в надежде всё-таки улететь на отдых. Многие в зале ожидания уже сутки. Без еды, воды, а главное – без ответов на интересующие вопросы.

Сейчас туристы по-прежнему вынуждены ждать возможности вылететь на отдых. Задержаны по меньшей мере шесть рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Регистрация на них периодически открывается, только вот время вылетов постоянно переносится.

Пока оказаться дома повезло только пассажирам, летевшим из Москвы в Магадан и Благовещенск. На дорогу, правда, потратили почти трое суток.

На сколько еще задержат рейсы – вопрос. Основная причина коллапса – компания-перевозчик не оплатила топливо. И аэропорты отказываются заправлять самолёты "ВИМ-Авиа". Платить за авиакеросин компания прекратила в конце прошлой недели. Положение перевозчика катастрофическое – долг в размере 500 миллионов рублей.

"Авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов, других авиакомпаний, а также туристической отрасли. Принимаем все меры для скорейшего разрешения данной сложной ситуации. Просим пассажиров сохранять спокойствие. Мы делаем все, что от нас зависит для решения данной сложной ситуации", - пояснил владелец авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев.

Росавиация неоднократно предупреждала о том, что компания обязана иметь топливный резерв как раз на такие непредвиденные случаи. Но в "ВИМ-Авиа" это поручение проигнорировали. И такое не впервые. Компанию лихорадит с начала лета. Тогда, чтобы войти в график, пришлось даже сократить количество чартерных рейсов.

"Государственные органы ведут поиск необходимых средств для перевозки пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Мы рассматриваем различные варианты, в том числе введение антикризисного управления, а также отстранение действующего руководства авиакомпании от контроля за экономической деятельностью", - отметил советник руководителя Росавиации Сергей Извольский.

С прошлого четверга более трех тысяч человек вынуждены сидеть на чемоданах в аэропортах России, Турции, Греции и Армении. Однако авиакомпания все это время продолжала продавать билеты на свои рейсы, зная, что отправить людей попросту не смогут.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании "ВИМ-Авиа". Следствием установлено, что не позднее 22 сентября текущего года у должностных лиц авиакомпании "ВИМ-Авиа" возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере", - заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

"В ходе определенных проверок, также было выявлено, что авиакомпанией допускаются систематически нарушения режима труда и отдыха членов экипажа и воздушных судов. Регулярно возникает задолженность по заработной плате", - рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Минтранс недвусмысленно намекнул, что такие перевозчики будут лишены лицензии на международные рейсы. Однако сейчас сотни пассажиров волнует только один вопрос – когда они смогут улететь.

Александра Сергомасова, Тимур Абдуллаев, Андрей Талалай, Кирилл Кособок, Андрей Стрюков, "ТВ Центр"