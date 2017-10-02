Ученые из США получили Нобелевскую премию по медицине

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Нобелевскую премию в области физиологии и медицины в 2017 году получила группа ученых из США за исследование биологических часов организма.

Нобелевскую премию - 2017 в области физиологии и медицины получила группа американских ученых, передает ТАСС.

Награда вручена Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Росбашу за открытие "молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм". Ученые смогли проникнуть внутрь биологических часов организма и объяснить их работу.

В этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 миллионов крон (1 миллион 119 тысяч долларов США).

В 2016 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получил японец Есинори Осуми за открытие механизма аутофагии. Его исследования изменили представления ученых о том, как клетки перерабатывают сами себя.