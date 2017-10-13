Чеснаков: ПАСЕ нанесла Порошенко серьезный имиджевый удар

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Каких шагов можно ждать от украинского руководства в ответ на принятую сегодня резолюцию ПАСЕ? Есть ли у Венгрии и других стран, наиболее жёстко критикующих Киев, реальные рычаги влияния на него? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Алексей Чеснаков

Можно ли ждать от европейцев изменения в целом их отношения к нынешней Украине? В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Порошенко нанесен довольно серьезный имиджевый удар, потому что он сейчас ведет войну против России на двух фронтах – дипломатическом и информационном. И для него было бы важно, чтобы ПАСЕ вынесла в отношении России порицающий документ. Но этого не получилось. Наоборот, все развернулось против Порошенко", - рассказал Чеснаков.

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