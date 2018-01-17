Напавший на журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией

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Экспертиза выявила у напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр параноидную шизофрению. У Бориса Грица обнаружен характерный для такого типа шизофрении бред преследования. Во время нападения на Фельгенгауэр мужчина был лишен способности осознавать характер содеянного.

Психиатрическая экспертиза, проведенная Борису Грицу, который напал 23 октября 2017 года на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, установила, что он страдает параноидной шизофренией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката, представляющего интересы потерпевшей, Сергея Бадамшина, в заключении экспертизы поясняется, что у Грица обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования. В период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.

"В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение", - отмечается в документе.

Комментируя результаты экспертизы, Фельгенгауэр заявила, что для нее важно, чтобы Гриц был изолирован и больше не представлял угрозу. "А где именно, в тюрьме или на принудительном лечении, решит суд", - написала она в Twitter.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября 2017 года в помещении радиостанции "Эхо Москвы" на Новом Арбате. Преступник проник в здание, ослепив охранника из газового баллончика. После этого он нанес журналистке удар ножом в шею. Нападавшего задержали на месте. Он был опознан как 48-летний гражданин Израиля Борис Гриц.

Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц частично признал свою вину, отметив, что не собирался убивать ведущую. По его словам, журналистка якобы "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт".

Сама Фельгенгауэр 2 ноября была выписана из НИИ имени Склифосовского. По словам врачей, ее состояние удовлетворительно. Вскоре она вернулась в эфир "Эха Москвы".

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