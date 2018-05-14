Столкновения на границе сектора Газа: 55 погибших и 2 тысячи раненых

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По меньшей мере 55 палестинцев погибли и более двух тысяч получили ранения в ходе беспорядков на границе Израиля и сектора Газа. Протест против переноса посольства США в Иерусалим вылился в самые крупные в этом году столкновения палестинцев с израильскими силовиками. Эти события прокомментировали в МИД России.

Так называемая акция "Великий марш возвращения" за шесть прошедших недель уже унесла жизни десятков палестинцев. Но останавливаться они не намерены, передает "ТВ Центр". Требование одно: беспрепятственное возращение на территорию Израиля.

Против протестующих, а их около 10 тысяч человек, израильские военные применяют слезоточивый газ. Работает сотня снайперов. Огонь ведут на поражение. Столкновения охватили и несколько городов.

Пик столкновений неслучайно приходится именно на эти дни. Накануне израильтяне праздновали День объединения Иерусалима. 15 мая у палестинцев "Набка" - "День катастрофы", когда они вспоминают об изгнании с территории нового государства более 700 тысяч арабов. Сегодня же посольство США официально переезжает из Тель-Авива в Иерусалим. Что лишний раз подчеркивает: теперь Вашингтон считает столицей Израиля именно Город мира. Позиция, которую горячо приветствуют евреи. Но с которой арабский мир согласиться никак не может.

Посольство на окраине города - позже для него построят новое здание - открывают в торжественной обстановке. На церемонию приглашены 800 человек. Американская делегация - это заместитель госсекретаря Джон Салливан. Глава Минфина Стивен Мнучин. И, пожалуй, самые дорогие гости - их с особой теплотой приветствует премьер Израиля Нетаньяху: дочь и помощник американского президента Иванка Трамп, а также её муж, старший советник главы США Джаред Кушнер. Сам президент выступает по видеосвязи. Слова о мире звучат в нескольких километрах от границы с Палестиной, где в этот самый момент гибнут люди.

"Наша самая большая надежда - на мир. Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости содействовать прочному мирному соглашению, и мы продолжаем поддерживать статус-кво на святых местах Иерусалима, в том числе на Храмовой горе, также известной как Харам-аш-Шариф", - заявил Трамп.

О переносе посольства в Иерусалим и признании города столицей Израиля Дональд Трамп объявил в декабре. Статус города трёх религий - вопрос очень болезненный. 70 лет назад после образования Израиля мировое сообщество решило: западная часть Иерусалима отойдет еврейскому государству. Восточная - Иордании. Однако в ходе шестидневной войны Израиль взял под свой контроль и её. С тех пор власти настаивают на том, что город – "единая и неделимая" столица их страны. По мнению же палестинцев, Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства. Ситуация была тупиковой и до решения Трампа. Теперь всё еще сложнее. В России не раз предупреждали заокеанских партнёров: так поступать нельзя.

"Убеждены, что нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Одуматься призывают Вашингтон и в Тегеране. Глава парламента Ирана Али Лариджани выступил достаточно резко: мол, Дональд Трамп попросту не ведает, что творит. И когда решает выйти из иранской ядерной сделки, и сейчас - вмешиваясь в израильско-палестинский конфликт.

"Трамп попросту не способен предугадать последствия своих решений. Пусть в США не воображают, будто их действия против Палестины и ядерной проблемы Ирана останутся без ответа", - указал Лариджани.

Уже во вторник Лига арабских государств проведёт внеочередное заседание. Обсудят лидеры 22 стран как раз "незаконный" с их точки зрения перенос посольства США в Иерусалим. В итоге сформируют чёткий план действий. Ответ исламского мира Вашингтону.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".