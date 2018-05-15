СБУ обыскивает офис РИА Новости в Киеве
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В Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского, сообщили его коллеги. По их словам, это произошло на улице рядом с его домом. В настоящий момент сотрудники СБУ также обыскивают офис здания РИА Новости Украина. Журналистка, которая находится внутри, перестала выходить на связь.
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости Украина.
Во вторник утром в редакцию позвонили люди в форме с надписью СБУ, передает агентство РИА Новости. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.
Ранее в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили его коллеги. По их словам, это произошло на улице рядом с его домом.
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